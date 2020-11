Camogli: “Emergenza covid, priorità da affrontare”

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera aperta inviata al sindaco Francesco Olivari

Caro Francesco Olivari, mi rivolgo a te nella tua funzione di Sindaco di Camogli.

A seguito del peggioramento della situazione sanitaria in Liguria, passata in fascia arancione, in modo responsabile, credo sia giusto dare una scala di priorità all’agenda politica.

Offro la mia disponibilità ad essere coinvolto sulle scelte che vorrai adottare, con la tua Giunta, per contrastare l’emergenza Covid 19, nonostante che, a marzo ed aprile le mie richieste di un tavolo tecnico condiviso fossero state da ignorate.

È chiaro, che, quando questa tempesta sarà passata, tutte le tematiche che ho sollevato in questi anni, dalle problematiche del sistema di smaltimento dei rifiuti a quelle sulla manutenzione del territorio, dalle politiche comunali insufficienti per rilanciare il Commercio e Turismo alla necessità di incentivare una vera residenzialità, dalla gestione economica del Festival della Comunicazione al Teatro (sono ancora in attesa da oltre 1 mese di una risposta da parte della tua presidente del Consiglio Comunale) meriteranno attenzione, approfondimenti e risoluzioni.

Concentratevi ora sui bisogni sanitari ed assistenziali della cittadinanza, sull’aiuto da dare alle persone sole o in difficoltà e supportate in modo pieno e convinto l’azione della Croce Verde di Camogli e dei Volontari del Soccorso di Ruta.