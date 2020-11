Sestri: spesa a casa e assistenza telefonica per non lasciar soli gli anziani

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Per superare questo periodo complicato, il modo migliore è restare uniti e aiutarsi a vicenda. Per questo vi ricordiamo che, a partire da ottobre, abbiamo avviato due servizi dedicati anche a chi non può contare sul supporto di amici e familiari per effettuare le piccole commissioni quotidiane o per smorzare la sensazione di solitudine che potrebbe presentarsi a seguito dell’isolamento precauzionale.

I nostri Servizi Sociali proseguono infatti due servizi riservati agli anziani: la spesa a domicilio per chi non abbia la possibilità di procurarsi diversamente la spesa o i farmaci di cui ha bisogno e il servizio di compagnia telefonica “E ti telefono a casa”, rivolto a chi, in quarantena forzata, senta il bisogno di scambiare qualche parola con altre persone, per mantenere il contatto sociale.

Per prenotare entrambi i servizi, basta contattare il numero 320 437 0025 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.