‘Santa’: rissa di luglio, denunciati 5 studenti (3 minorenni)

I Carabinieri di Santa Margherita Ligure, a conclusione di un’accurata attività investigativa, a seguito di una rissa tra giovanissimi, avvenuta nel centro cittadino lo scorso mese di luglio, hanno denunciato in stato di libertà per “rissa aggravata” 5 giovani studenti, di cui 3 minorenni, abitanti nelle province di Milano, Alessandria e Genova. I predetti, organizzati in due gruppi contrapposti, per futili motivi, si affrontavano con calci e pugni dando così origine ad una vera propria rissa. I contendenti, fuggiti a seguito dell’intervento dei carabinieri si recavano presso la locale struttura sanitaria dove, a seguito delle lesioni riportate venivano refertati con prognosi tra 5 e 15 giorni.