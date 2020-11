‘Santa’: “Liguria gialla o arancione? Intanto l’economia muore”

Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Ogni giorno notizie contrastanti e opposte: Liguria gialla oggi, forse arancione domani ma magari venerdì nuovamente gialla oppure rossa.

Insomma un autentico, esclusivo, delirio italiano.

Non entro nel merito delle decisioni in materia di sanità e prevenzione, intanto ogni medico dice la sua, ma commercialmente parlando non si può assolutamente pensare di continuare a lavorare in questo modo.

L’indecisione cronica trasformata in DPCM, mettendo a costante rischio di chiusura definitiva migliaia d’imprese e i loro dipendenti.