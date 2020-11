Recco: unione Comuni Golfo Paradiso, l’idea di Gandolfo piace

L’idea del sindaco di Recco Carlo Gandolfo, di arrivare ad una unione dei sette Comuni del Golfo Paradiso per ciò che riguarda alcuni servizi, sembra largamente condivisa. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma pacati consensi. Per Gandolfo non deve esserci alcuna prevaricazione di un Comune sugli altri, ma spirito di collaborazione; mantenendo ogni Comune la massima autonomia.

Nel Golfo Paradiso comunioni di Camuni ne esistono due: quella più collaudata tra Bogliasco-Pieve Ligure-Sori e l’altra tra Uscio-Avegno. Creare un’unione tra tutti i Comuni del Golfo Paradiso avrebbe risultatati organizzativi ed economici.

La prima notizia di una riunione di tutti i sindaci del Golfo Paradiso negli anni Sessanta per tentare di risolvere i problemi idrici e arrivare ad un servizio unificato di raccolta rifiuti.