Recco: un dolce per tornare a sorridere

È una proposta gastronomica che nasce in momenti di incertezza, nei quali si riesce a sorridere con fatica. Momenti in cui ci si ritrova più spesso del solito in casa, a tavola, e condividere un dolce insieme porta un momento di piacere. La pasticceria Riviera di Recco propone, in tempi di Covid, la “Recchelina”: l’impasto è quello della colomba, con aggiunta di uvetta australiana, arancia, cedro, albicocche e ciliegie candite e rifinita con glassa alle mandorle, ciliegie e granella di zucchero. Una novità creata per l’8 settembre, ma vista la “non festa” viene proposta oggi per controbattere la paura del virus.

