Recco: bloccato di notte con un coltellaccio e denunciato

In nottata, a Recco un equipaggio della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, fermava per un controllo un 26 enne bielorusso gravato da pregiudizi di polizia. Il giovane durante l’identificazione manifestava fin da subito evidenti segni di agitazione. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello lungo cm 25 di cui 10 di lama e denunciato in stato di libertà per “porto abusivo d’arma od oggetti atti ad offendere”. E’ stato altresì sanzionato con 400 Euro di multa per inosservanza delle normative anti-contagio covid 19.