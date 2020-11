Rapallo: restyling parco Canessa, un sopralluogo

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, il consigliere con incarico al verde Maurizio Malerba, il dirigente del settore 3 Fabrizio Cantoni e il geometra Andrea Calabrò, hanno svolto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di restyling del Parco Canessa.

Tra i principali interventi compresi all’interno del progetto, la riqualificazione della struttura del laghetto in cui verranno posizionati alcuni giochi acquatici per bambini, la realizzazione di nuovi servizi igienici pubblici dotati di un “baby stop”, cioè una postazione dedicata al cambio dei pannolini, una completa manutenzione dell’alberatura e del verde e un totale rinnovo dei giochi e della pavimentazione anti trauma.

“Nonostante il periodo senza dubbio complesso, l’amministrazione comunale segue costantemente l’avanzamento di tutti i cantieri cittadini, in questo caso devo ringraziare l’assessore Filippo Lasinio, il consigliere Maurizio Malerba e i tecnici presenti interessati nel progetto – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – il nostro obiettivo è terminare questi lavori entro Natale per consentire ai bambini e alle famiglie, compatibilmente con quello che sarà lo scenario sanitario, di fruire del parco in totale sicurezza.”