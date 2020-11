Rapallo: lavori al cimitero di San Pietro e casa comunale

Sensibilmente diminuita l’attività quale coordinatore ligure di Forza Italia, portata felicemente in porto l’operazione che garantisce la ricostruzione della diga a difesa del “Carlo Riva” e di parte del centro storico, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha ripreso a svegliarsi all’alba per monitorare il risveglio della città, in particolare per quanto riguarda la pulizia.

Poi il giro per cantieri cittadini iniziando, assieme al consigliere Maurizio Malerba, i lavori al cimitero di San Pietro. C’è anche spazio per controllare i lavori di avanzamento della ricostruita casa comunale, adiacente al piazzale delle Foibe, che verrà affidata ad alcune famiglie rapallesi. A tale proposito il sindaco dice: “Ringrazio per l’attenzione rivolta a questo progetto di fondamentale importanza il vice sindaco con incarico alle politiche sociali Pier Giorgio Brigati e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio”.