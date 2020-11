Rapallo: in centro un’infinità di piccoli e grandi cantieri

A Rapallo non solo grandi cantieri. L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e gli uffici tecnici devono anche provvedere alla manutenzione straordinaria e ultimare vari lavori rimasti in sospeso.

Oltre al cimitero di San Pietro e l’attigua casa comunale in via di ultimazione, al parco Canessa, riportiamo una panoramica dei vari lavori in corso oggi: la cura delle palme e il rifacimento della pavimentazione dove ne sono stati eliminati i tronchi.

Sul lungomare, in prossimità del Castello, si ultima la ringhiera, in continuità con quella del lungomare; siamo sulla nuova soletta del torrente San Francesco dove si è provveduto anche al ripristino di telecamere dela videosorveglianza.

Per finire l’asfaltatura della via Aurelia di Levante.

Nelle foto alcune fasi dei lavori