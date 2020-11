Rapallo: importante fuga di gas a Savagna

Importante fuga di gas ieri sera a Rapallo, in località Savagna. L’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona è durato oltre quattro ore. Per prima cosa sono stati allontanare gli abitanti di alcune case che si trovano in zona.

La fuga da un bombolone di gas Gpl, generalmente usati in campagna nelle zone sprovviste della rete di distribuzione e soggetti a particolari norme di sicurezza. Il contenitore, a quanto pare in disuso, conteneva ancora un 20-30 per cento di gas all’interno. Immerso nella ghiaia, il fondo del bombolone è marcito provocando la fuoriuscita. I vigili del fuoco hanno dovuto chiudere la falla e poi spargere lo schiumogeno. Solo dopo mezzanotte la situazione è apparsa completamente sotto controllo.