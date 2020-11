Rapallo: bonus trasporto in sicurezza per over 75 e altri soggetti fragili

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il Sindaco di Rapallo ha incontrato alcuni rappresentanti della categoria dei tassisti di Rapallo per fare il punto della situazione sulle caratteristiche del bonus regionale per il trasporto in sicurezza per over 75 o per persone affette da malattie rare, con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione o in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% e donne in gravidanza.

Fino al 31 dicembre è possibile presentare domanda di voucher per ottenere una carta prepagata da 250 euro da ritirare presso gli sportelli Carige e da spendere sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente (Ncc), con un limite di utilizzo per ciascuna corsa pari a 30 euro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i recapiti, 800 180 431 (dedicato alle sole chiamate da telefono fisso) e 010 8935007 (dedicato alle sole chiamate da cellulare).

Da questo link è possibile registrarsi al sistema bandi online per presentare la domanda: https://filseonline.regione.liguria.it/FilseWeb/Home.do

Il testo del bando è consultabile al seguente link: https://www.filse.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=1847:bando-modificato.pdf