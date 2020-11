Presente in tanti uffici postali, è ora in uso anche all’ingresso del municipio di Moconesi: il nuovo misuratore della temperatura corporea. Basta avvicinare il polso (o la fronte) e appaiono i gradi. L’ingresso in municipio, o nei vari stabili pubblici dove l’apparecchio è collocato, è vietato a chi ha una temperatura superiore ai 37,5°. Il misuratore permette di evitare l’impiego di una persona che rileva la temperatura con un termometro a “pistola”.