Lettere/ “Bar chiusi, colpa dell’ultimo fine settimana”

Da Vasco Repetto riceviamo e pubblichiamo

L’ avevo gia scritto in una mia precedente lettera e pubblicata.

E’ stato inopportuno voler “sfruttare” lo scorso fine settimana con inviti a fiere , mercatini, spiagge e ristoranti con la conseguenza di migliaia di persone che si sono spostate da Genova in Riviera.

Le code in autostrada n’e sono state una prova evidente.

Ecco, chi ha voluto questo per due giorni, si trovera’ bar ,pasticcerie, ristoranti, pizzerie chiuse per due settimane, oltre allo stop per mercati e negozi non di prima necessita’-

Chi ha voluto sottrarre persone ai centri commerciali gia chiusi, ora dovra’ pensare ai mancati incassi degli esercizi chiusi per 15 giorni.

E Natale si avvicina!