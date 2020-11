Lavagna: ‘officina’ contesta nomina nello staff del sindaco

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, ( Officina Lavagnese) riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo appreso dalla stampa della nomina di Alex Scardavilli per il ruolo di “esperto in materia di Affari sociali”. Il nuovo nominato entra a far parte dello staff del sindaco, con un incarico a titolo gratuito, così come già avvenuto in altri tre casi. Non comprendiamo bene le motivazioni che spingono il sindaco a contornarsi di figure che svolgono attività di volontariato per affiancare gli assessori o i consiglieri delegati ed il personale comunale preposto allo svolgimento delle varie attività. Gli assessori e i consiglieri delegati, in sintonia con il sindaco, dovrebbero essere in grado di formulare gli indirizzi politici nei vari campi, nonché di esercitare il controllo del lavoro degli uffici comunali.

La nomina di tutti questi “esperti” volontari ci fa pensare che forse non è così.

Nel caso specifico di questa ultima nomina poi, non ce ne voglia Alex Scardavilli, sarebbe interessante sapere quale ruolo andrà a coprire e sulla base di quali esperienze, visto che già esiste un consigliere delegato con lo stesso incarico e con competenze sue personali specifiche. Ci permettiamo anche di esprimere alcune perplessità, viste le passate esperienze della persona scelta: molto vicino in passato all’ex sindaco e deputato Gabriella Mondello, nonché consigliere comunale nella giunta Sanguineti.

Per quanto attiene l’importanza e la criticità dell’ufficio degli affari sociali ricordiamo che Officina Lavagnese, già all’insediamento dell’Amministrazione Mangiante, aveva richiesto con forza che questo ufficio fosse affidato ad un Assessore in grado di avere le necessarie competenze ed autonomie decisionali, ma non fummo ascoltati.

In questi giorni abbiamo anche lanciato l’idea, oggetto di una nostra mozione, per la realizzazione di un tavolo di lavoro che raccolga tutti gli enti e le associazioni operanti nei settori dell’assistenza, in modo da realizzare una rete di collaborazione ed istituire una carta dei servizi per i cittadini.

Attendiamo di conoscere le risposte dell’Amministrazione.