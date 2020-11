Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e l’Assessore con delega allo smaltimento rifiuti Luca Sanguineti, informano i cittadini che, a causa del numeroso materiale ingombrante abbandonato sul territorio, il centro di raccolta comunale, sito in Via Garibaldi, domani martedì 10 novembre rimarrà chiuso per l’intera mattinata, per consentire la raccolta del suddetto materiale e la pulizia del centro di raccolta.