Idee: nasce una linea di t-shirt che racconta il cibo made in Liguria

Da Beatrice Tarizzo riceviamo e pubblichiamo

Il progetto T-GULLIO nasce qualche tempo fa in una notte insonne, ovviamente, nel Golfo da cui deriva il nome stesso e ci mette un bel po’ di tempo a svilupparsi.

L’hashtag ufficiale è #VESTILALIGURIA e già si può intuire che la protagonista è quella splendida Regione italiana in cui convivono a poca distanza mare, collina e montagna; da sempre visceralmente amata da chi la abita e tristemente sottovalutata da chi la conosce poco e conosce ancor meno il suo patrimonio gastronomico.

“C’era bisogno di raccontarla in una chiave un po’ più ironica del solito, già siamo una regione vecchia per età media, se anche la comunicazione resta vecchia, non possiamo sperare che qualcuno si accorga con entusiasmo di noi” racconta Beatrice Tarizzo, ideatrice del brand.

Raccontare la cucina ligure più tradizionale attraverso elementi visivi, stampati su magliette ed il gioco di parole utilizzato per T-GULLIO di volta in volta riproposto a seconda del tema della T-SHIRT: questa è l’idea.

“Sono scappata da qui quando ero una giovane studentessa e ci sono tornata dopo sette anni, con la nostalgia delle piccole cose e la volontà, nel mio piccolissimo, di dare un contributo alla promozione di questo territorio, non solo per esaltarlo, ma per farlo conoscere: tante persone ci ignorano del tutto e non hanno idea di quante cose belle ci siano da vedere, da fare e da mangiare”, sorride.

La prima creazione è uscita pochi giorni fa e si chiama T-PESTO, dedicata al condimento più amato dai liguri (e non solo), dove “pesto” è il soggetto gastronomico, ma al tempo stesso un verbo di una certa imponenza.

“T-Pesto è stata l’idea originaria, quella che ha dato il via a tutto, nata per contestare gli amici che acquistavano quello pronto e osavano anche dire fosse buono: una dura critica al pesto in barattolo, in favore del mortaio” continua Bea.

Le magliette sono in cotone organico 100% ed anche il packaging è al 90% riciclabile: un pensiero green di nome e di fatto, anche un’idea carina per i regali di Natale.

Sono già in cantiere le altre collezioni che vedranno nuovi soggetti culinari protagonisti oltre ad alcune Limited Edition, ironiche declinazioni del brand stesso.

Non esiste ancora un sito e-commerce, perché Bea vuole fare le cose per gradi e, intanto, vedere come va, perciò al momento è tutto consultabile sul profilo Instagram @t.gullio.clothing

Gli interessati possono scrivere direttamente a lei per gli ordini che spedisce in tutta Italia.

T-Gullio con T-Pesto e le sue future produzioni, è sicuramente una forma inedita e divertente di marketing territoriale.