Cogorno: emergenza Covid-19, agevolazioni sulla tassa rifiuti

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione del Comune di Cogorno informa che sul sito istituzionale del Comune è stata pubblicata la modulistica per richiedere le riduzioni sulla tassa rifiuti per l’anno 2020, dando piena attuazione alla delibera approvata durante l’ultimo consiglio comunale del 30 ottobre scorso.

L’indirizzo per l’accesso diretto alla pagina è il seguente: http://www.comune.cogorno.ge.it/c010018/po/mostra_news.php?id=606&area=H

Le richieste debitamente compilate, devono essere inviate entro l’11 dicembre 2020.

Possono essere inoltrate via mail al seguente indirizzo protocollo@comune.cogorno.ge.it o tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it.

Per la consegna a mano presso l’ufficio, è necessario prenotare un appuntamento chiamando il numero 0185385732.

“Ricordiamo che la delibera approvata prevede l’esenzione totale dal pagamento della tassa rifiuti per famiglie con un ISEE fino a 5 mila € – ha dichiarato l’assessore comunale ai tributi, Sergio Segalerba -. Previste inoltre riduzioni del 50% per le famiglie con un ISEE fino a 10.000 € o 20.000€ per famiglie con almeno 4 figli. Infine, prevista una riduzione del 25% della quota variabile per le utenze commerciali che ne hanno diritto”.