Chiavari: Ri Alto, inaugurato il defibrillatore

Questa mattina, nel piazzale della chiesa di Ri Alto, è stato inaugurato un nuovo defibrillatore dal sindaco Di Capua e dall’assessore Corticelli, insieme a Marco Venturini coordinatore infermieristico del 118.

«Salgono a 15 i Dae installati dalla mia amministrazione, per una città sempre più cardioprotetta. Grazie alla campagna di sensibilizzazione partita ad inizio mandato, ma anche grazie al sostegno di privati e associazioni che in questi anni hanno partecipato e contribuito ad ampliare il nostro progetto, siamo riusciti a creare una rete salvavita diffusa. Il tempismo in caso d’infarto è fondamentale, per questo motivo stiamo dotando di defibrillatori tutti i quartieri cittadini, in modo da rendere il territorio più presidiato possibile» spiega il primo cittadino Marco Di Capua.

«Vista l’emergenza sanitaria in corso, non sarà possibile organizzare, come di consueto, il corso sul corretto utilizzo dei defibrillatori: stiamo predisponendo una piattaforma multimediale dove i cittadini interessati potranno accedere per ottenere le informazioni necessarie – interviene l’assessore alla sanità, Giuseppe Corticelli – È fondamentale insistere sulla diffusione della cultura della defibrillazione, concentrandosi anche sui più giovani».