Chiavari: i guariti sono 35; i positivi salgono a 273

Nonostante i 35 pazienti guariti, il numero dei positivi a Chiavari cresce: 273. Ecco le parole del sindaco Marco Di Capua: “Rispetto a venerdì abbiamo avuto 55 (50 a domicilio e 5 in ospedale) nuove persone positive al virus e 35 guarigioni. I ricoverati in ospedale salgono quindi dai 21 di venerdì ai 26 di oggi. Pertanto, i positivi chiavaresi passano dai 253 di venerdì ai 273 di oggi, di cui 26 sono ricoverati e 247 al loro domicilio.

Da mercoledì, come era ampiamente prevedibile, la Liguria sarà classificata “zona arancione””.