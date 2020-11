Chiavari: “Covid: quale la reale situazione ligure?

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo Pd in Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

partiamo da una buona notizia, finalmente. Trump ha perso, e Joe Biden, Kamala Harris e i Democratici hanno vinto le elezioni presidenziali. E’ un passaggio storico, la cui portata verrà compresa pienamente solo nelle prossime settimane. Ma nel frattempo la democrazia tira un sospiro di sollievo. Ed è un bel giorno, in America, per tante persone.



Emergenza covid

Venerdì scorso è entrato in vigore il nuovo DPCM del Governo, che il Presidente Toti ha reso attutivo in Liguria, che ci posiziona nella fascia gialla di rischio. Non ci sono ‘zone verdi’, perché nessuna area è al sicuro dall’emergenza: giallo, arancione e rosso sono i colori in base ai quali vengono catalogate le regioni e in base ai quali scatteranno automaticamente le misure per fronteggiare l’avanzata del virus. La nostra regione, quindi è nella fascia considerata di rischio moderato, come la maggior parte delle regioni italiane. Ho provato a scrivere le regole principali alle quale dobbiamo attenerci nel prossimo periodo, come funzionano le fasce di rischio, oltre che a due osservazioni di cui Regione Liguria dovrebbe tenere conto



I dati della Liguria zona gialla

Come opposizione abbiamo avanzato dei dubbi, che cittadini, medici ed operatori oltre che la stampa nazionale condividono, che ci hanno portato a richiedere a Regione Liguria più chiarezza sui dati e di rafforzare il tracciamento in Liguria: dati imprecisi e incompleti ci espongono a enormi rischi, per cui potremmo trovarci all’improvviso di fronte a una situazione ben diversa da quella finora ritratta dai numeri. Così rischieremmo di essere in ritardo nel trovare misure adeguate per combattere il contagio. Di più: si rischia un “declassamento” della nostra regione che imporrebbe misure ben più severe di quelle attuali. “Sfuggire” dai dati reali non serve a nessuno. Meglio quindi provvedere prima, attuare tutte le misure necessarie per affrontare insieme il Covid. Così eviteremo errori e/o sottovalutazioni, per non vanificare gli sforzi che la collettività, e il nostro sistema sanitario, stanno facendo per contenere il virus.



Dai dati dipendono anche le scelte future di classificazione della nostra Regione. Saremo zona arancione o meno? Toti dice che “non sarebbe un dramma” come se non avesse un ruolo attivo nella gestione della pandemia e non dipendesse da lui la risposta più pronta e rapida alla gestione dell’emergenza. Se ci sono criticità che fanno presupporre un peggioramento, perchè non interviene?



Per lo stesso motivo ho assolutamente condiviso l’appello che il Presidente della conferenza dei sindaci dell’ASL 4, Giuseppe Corticelli, raccogliendo molte sollecitazioni di amministratori, ha avanzato alla direttrice Generale della ASL 4 Bruna Rebagliati: un report di aggiornamento circa gli accessi al Pronto Soccorso e a Medicina d’urgenza, il numero di ricoveri in ospedale di pazienti positivi al coronavirus, un’informativa precisa circa i casi accertati tra gli ospiti presenti all’interno delle strutture RSA/RP di tutto il territorio della Conferenza dei Sindaci dell’Asl4.



Un Consiglio straordinario sulla sanità

Martedì 10 è stato convocato un Consiglio Straordinario sulla Sanità.

Durante la prima seduta della XI legislatura del Consiglio Regionale il Presidente Toti oltre a delineare le linee programmatiche del suo mandato ha descritto con toni troppo ottimistici la situazione dell’epidemia e della sua gestione nella nostra regione. Anche per questo, d’accordo con tutte le forze di opposizione, ho chiesto che venisse convocato immediatamente un Consiglio Straordinario sull’emergenza Covid in Liguria, perchè c’è bisogno di mettere a terra proposte, di discutere su come cambiare passo sull’emergenza.

Come opposizione, presenteremo proposte e ipotesi di lavoro concrete, di cui vi aggiornerò rapidamente.



Il mondo dopo il covid. Riflessioni sul futuro

Giovedì scorso ho avuto il piacere di confrontarmi, e soprattutto di ascoltare, un folto numero di giovani dei Giovani Democratici della Liguria.

In questa riunione on line abbiamo insieme messo le basi e alcuni punti fondamentali per iniziare a parlare e a costruire insieme la Liguria oltre il Covid, la Liguria di domani.

Quella terra dove i giovani vogliono poter continuare a vivere, dove vogliono avere la possibilità di scelta di rimanere e non essere invece obbligati ad abbandonare per costruirsi un futuro economico e lavorativo più solido altrove.

Inoltre, cosa succede oltre il Covid? In questo periodo in cui siamo, giustamente, tutti concentrati sull’epidemia che ci sta cambiando la vita spesso ci si dimentica di tutti gli altri argomenti.

Proprio quella sera quegli argomenti sono emersi, proposti proprio da quei ragazzi a cui sono stati chiesti molti sacrifici, anche sociali, in questo periodo di emergenza ma che non si sono dimenticati, e non vogliono farlo, che oltre all’emergenza Covid ci sono altre emergenze di cui non possiamo non tenere conto, per cui dobbiamo continuare a lavorare, e a lottare:



l’emergenza sanitaria, oltre al Covid, con il tema dei corsi di specializzazione che sono rimasti bloccati da troppi mesi, mentre in altre regioni sono già ripresi e in generale la crisi strutturale della sanità pubblica che negli ultimi cinque anni la Giunta Toti ha deciso scientificamente di non supportare;



la crisi economica che sicuramente il Covid ha peggiorato, ma che in Liguria è sempre stata presente e che da troppi anni non è mai stata affrontata concretamente e che pesa di più sulle nuove generazioni;



la crisi generazionale che porta i nostri giovani a cercare di costruirsi un futuro altrove, non riuscendo a trovare un appoggio concreto nella propria terra. Presto infatti, vorrei ripresentare la mia proposta di legge che era stata inserita anche nel programma elettorale della coalizione a sostegno della candidatura a Presidente di Ferruccio Sansa sull’Eredità Universale per le nuove generazioni.



la crisi climatica, che era diventato un argomento principale in ogni agenda politica mondiale, ma che è stato travolto dall’epidemia Covid. Regione Liguria era stata tra le prime in Italia a sottoscrivere la dichiarazione di emergenza climatica, grazie ad un mio Ordine del giorno. Bisogna ripartire da qui e promuovere le azioni conseguenti.



Diretta

Perché la Liguria è in fascia di rischio gialla? Per quanto possiamo rimanerci e come dobbiamo comportarci, quali sono i divieti? Perché nel Bollettino giornaliero di Regione Liguria, la ASL4 risulta con un numero bassissimo di positivi, mentre i bollettini delle singole amministrazioni comunali danno altri dati?

Queste sono alcune delle domande a cui ho provato a rispondere durante la diretta Facebook di sabato scorso, ormai diventata un appuntamento settimanale fisso che mi aiuta a fare il punto della sanità e a dare qualche informazione in più rispetto alla situazione che stiamo vivendo.

Qui vi lascio il link per rivederla, se ve la foste persa.