Camogli: i positivi sono 33, nove le persone guarite

Dalla pagina facebook del sindaco di Camogli Francesco Olivari riceviamo e pubblichiamo

Oggi sono arrivate alcune nuove segnalazioni da ASL3, altre ne abbiamo ricevute dai diretti interessati.

Pertanto al momento la situazione sanitaria risulta essere:

– 12 relativi alla RSA: 10 presenti nella RSA in buone condizioni di salute, 2 ricoverati

– 21 esterni alla RSA: 19 presenti sul territorio comunale (tra cui 2 non residenti) e 2 fuori comune

– 9 nuovi guariti totali

Da mercoledì 11 la Liguria entra in fascia arancione per due settimane.

Rispetto ad ora:

– sono vietati gli spostamenti tra regioni e comuni diversi se non per lavoro, studio, salute, necessità.

– bar e ristoranti chiusi. Asporto fino alle 22.