Camogli: Graziella Guatelli presidente dell’Organo di Controllo e Revisori Unpli

di Consuelo Pallavicini

La camogliese Graziella Guatelli è stata riconfermata, col massimo dei voti, presidente del Collegio dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori Legali dell’Unpli Nazionale (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, fondata nel 1962, che conta oltre 6.200 Pro Loco iscritte). L’assemblea ha coinvolto 288 delegati di tutta Italia.

Quando si è tenuta l’assemblea? “Sabato e domenica scorsi. Dovevamo incontrarci a Padova, capitale del volontariato 2020, ma ovviamente non è stato possibile. Quindi online, a distanza, e la votazione è avvenuta con un sistema elettronico leader nel mercato italiano, con 15 anni di esperienza e oltre 2.4 milioni di votanti italiani solo nel 2019 e certificato dal Garante della privacy”.

Sarà sicuramente soddisfatta. “Sì, ed anche profondamente commossa per questa riconferma, perché rende merito ad un lavoro – quello del precedente mandato, degli ultimi quattro anni – portato avanti con professionalità e serietà ed inoltre con tanta passione per il mondo del non profit e delle Pro Loco”.

Un mondo che ha sùbito cambiamenti. “La Riforma del Terzo Settore, tra le tante novità, ha portato con sé l’istituzione dell’Organo di Controllo e dei Revisori Legali e questo impegna ancor di più l’Organo Collegiale da me presieduto. La riforma, tra le molte innovazioni, punta alla trasparenza dell’attività degli Enti non profit e offre anche profili di maggior tutela e di più rilevante peso delle associazioni all’interno della nostra società. Perché il ruolo del Terzo Settore sia più efficace non basta l’ampliamento delle risorse finanziarie, né che vi sia una maggiore esternalizzazione dei servizi da parte della pubblica amministrazione. Occorre che i problemi sociali emergenti che vengono dal territorio siano affrontati in modo coordinato e razionale da parte degli enti pubblici, unitamente agli enti non profit che devono imparare ad agire insieme, puntando alla realizzazione di vere e proprie joint-venture del sociale e costituendo ad hoc appositi tavoli di confronto”.

Cos’è per lei l’Unpli? “Per me è una grande famiglia, unita, e sono certa che sia fondamentale far conoscere l’instancabile lavoro dei 300 mila volontari delle Pro Loco di tutta Italia impegnati in circa 25 milioni di ore l’anno che quotidianamente portano avanti la valorizzazione del nostro immenso patrimonio materiale e immateriale, cercando di far conoscere luoghi, il patrimonio enogastronomico e le tipicità che rendono unico ogni angolo del nostro Paese. E grazie ai progetti e ai risultati ottenuti sul campo con le numerose iniziative per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale immateriale italiano, l’Unpli ha ottenuto un importante riconoscimento da parte dell’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura): nel giugno 2012 è stata infatti accreditata come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003”.

Anche nel periodo del lockdown le associazioni legate all’Unpli sono state attive. “Sì, l’esperienza del primo lockdown ne ha visto l’impegno. In molte parti d’Italia si sono attivate con azioni e iniziative di carattere sociale, ma anche continuando a svolgere il proprio compito principale: la valorizzazione dei luoghi e delle culture della nostra bella nazione con eventi virtuali volti a far scoprire le bellezze e le peculiarità dei propri territori. Un segnale forte che, in un contesto difficile, ha coniugato l’animazione territoriale e la coesione sociale”.

Veniamo all’oggi. “Oggi dobbiamo affrontare un’ulteriore situazione di estrema difficoltà, a metà fra il blocco totale delle zone rosse e una situazione meno ‘anormale’, ma densa di preoccupazioni in quelle gialle. Le associazioni devono ancora una volta manifestare un comportamento proattivo e attuare quelle buone prassi e quelle intuizioni che, pur con sostanziali modifiche, hanno reso possibile la sopravvivenza di alcuni eventi, da un capo all’altro dell’Italia. La situazione attuale è particolarmente difficile, ci attendono mesi complessi che, sono certa, riusciremo a superare”.