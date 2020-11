Aerobica: l’Entella ritorna da Napoli con tre titoli italiani

Da Asd aerobica Entella riceviamo e pubblichiamo

“Campionato Nazionale Gold di ginnastica Aerobica 2020”Fgi

Pomigliano d’Arco 7-8 novembre 2020

Tre titoli italiani vinti dalla Asd Aerobica Entella di Chiavari.

Nella categoria Allieve A1 ,Lavinia Cereghino si è aggiudicata il titolo di “campionessa italiana 2020”.

Nella categoria Coppia Allieve il titolo di “Coppia campione d’Italia”va alla coppia formata da Viola Campodonico e Lavinia Cereghino.

Nella categoria junior /j1 il titolo di “campionessa d’Italia “va a Ludovica Cereghino .

Ottimo risultato anche nella categoria allieve A3 ,dove la medaglia di bronzo va a Viola Campodonico .

Bellissimo quinto posto nella categoria junior/j1 per Virginia Segalerba e nella categoria junior A sedicesimo posto per Elena Gazzolo.

Nella categoria junior B ha visto gareggiare Virginia Campodonico quinta classificata e Anna Piazza undicesima.

La gara e’stata organizzata in modo eccellente dalla” Società Fitness Trybe”di Pomigliano d’Arco,nel rispetto delle norme anticovid19 ed è stata trasmessa in diretta streaming dal canale Aerobic 5 -Gym Connecting People.

Soddisfazione per il tecnico federale Federica Schiaffino .Dopo quasi un anno di pausa dalla competizioni,i ragazzi hanno affrontato la pedana, in modo straordinario,indipendentemente dai risultati eccellenti ,ognuno di loro ha trasmesso una determinazione in un momento in cui è veramente difficile la motivazione.