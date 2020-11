Val di Vara: investimenti per oltre 9 milioni

di Guido Ghersi

Lo Stato e la Regione Liguria, ha finanziato ben 16 progetti per ridare servizi e dignità alla Val di Vara. Infatti il “Dipartimento per le politiche di coesione” della “Presidenza del Consiglio

dei Ministri” ha dato l’ok al “disegno” presentato dai Comuni(in particolare Varese Ligure, Brugnato e Calice al Cornoviglio) nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle “Aree interne”.

I 16 progetti sono stati stimati in 9,5 milioni di euro, di cui metà già coperti da garanzie statali nonché regionali. Ecco di che trattano i progetti: telemedicina, ostetrica di comunità, hub di inter scambio dei mezzi pubblici, potenziamento delle attività scolastiche legate all’apprendimento delle lingue straniere, avvio di corsi di formazione professionale su misura alle vocazioni e alle potenzialità della vallata in grado di garantire nuovi posti di lavoro, potenziamento della “banda larga per internet”.