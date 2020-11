Dalla pagina Facebook di Giovanni Toti

Gli indicatori forniti dalla nostra Regione sono tempestivi e accurati, il nuovo report arrivato in queste ore dall’Istituto di Sanità conferma i dati del precedente, quello sulla base di cui la Liguria è stata classificata zona gialla. Il Governo ha deciso di dividere il Paese in fasce e lo reputo un metodo accettabile. Poi però non mettiamoci a contestare quei dati che le Regioni, con attenzione e un grande lavoro, trasmettono a Roma.