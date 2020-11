In una nota del Viminale si specifica che i mercatini di Natale, equiparati alle fiere, sono vietati. Per altro sia a Santa Margherita Ligure dove si era deciso di non effettuare il Santa Claus Village sia nelle regioni e città dove tradizionalmente vengono allestiti e rappresentano una tradizione ed una risorsa economica e turistica, era stata prevista la sospensione per il Natale 2020.