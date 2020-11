‘Santa’: ruba mance in un bar, denunciato

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Gli agenti della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per furto un uomo di 64 anni originario di Napoli e residente a Milano.

L’uomo, con già precedenti di analoghi furti, il 28 ottobre scorso ha sottratto dal bancone di un bar pasticceria del centro il contenitore delle mance per un valore stimato di circa 500 euro. Gli agenti della Polizia Locale grazie all’esame delle immagini della video sorveglianza sono riusciti a individuarlo .

“Le telecamere di video sorveglianza si rivelano uno strumento fondamentale per il presidio del territorio e la sicurezza – dichiara il Sindaco Paolo Donadoni – tra poco gli occhi elettronici cittadini aumenteranno grazie all’attivazione di altre ottiche tra via G.B. Larco e via D. Teramo nella zona di San Siro (in conseguenza della convenzione con Talea-Coop). Ringrazio per l’impegno e per il risultato la nostra Polizia Locale”.

Un risultato analogo, sempre con l’ausilio delle telecamere, era stato ottenuto a settembre quando era stato individuato l’autore del furto di 1200 euro da un centro estetico cittadino. In quel frangente era stato individuato e denunciato per furto un 40enne di Savona già noto alle Forze dell’Ordine.