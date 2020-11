‘Santa’: “Festival della punteggiatura”, buona idea sprecata

Tra le tante iniziative ideate e coltivate dall’amministrazione Donadoni a Santa Margherita Ligure, il “Festival della punteggiatura” era l’unica originale che avrebbe potuto avere lunga vita e diventare un punto di riferimento per un report annuale sui mutamenti della lingua italiana, viva e perciò in costante movimento.

A proposito di punteggiatura, ad esempio, sta diffondendosi l’uso, per dimenticanza o pigrizia, di non porre più il punto (.) al termine dell’ultimo periodo. Altra trasformazione l’abolizione del capoverso nella scrittura online. Per non parlare della mania (nata per esigenza di battute sui telefonini) delle sigle, sempre più numerose, sconosciute e spesso inutili. Lo stesso nome Santa Margherita Ligure viene spesso brutalizzato e sostituitolo con un SML. Proprio il ricorso a parole maiuscole che sostituiscono il comune “alto e basso” potrebbe essere stato un altro argomento parallelo alla punteggiatura. Altro capitolo che avrebbe potuto ospitare il Festival, il massiccio uso di termini inglesi che arricchiscono la nostra lingua, così come era stato con i francesismi.

Occorreva credere nel Festival, riservargli una sede degna (Casa del mare o Villa Durazzo); invitare un personaggio noto dello spettacolo; promuovere adeguatamente l’iniziativa presso le redazioni culturali dei maggiori media. Oltre al fatto che l’iniziativa poteva essere mantenuta comunque in versione streaming. (m.m.)