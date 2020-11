Ritrovato anche il cane delle donne smarrite (2)

Dal Soccorso Alpino Speleologico della Liguria- Relazioni Esterne, riceviamo e pubblichiamo

Il cane era fuggito e ne avevano perso le tracce. Ma mentre lo cercavano sono finite per perdersi anche loro nei boschi del lago del Brugneto. Alla fine però la disavventura è terminata bene per due ragazze genovesi che sono state soccorse e recuperate in buone condizioni dal soccorso alpino liguria e dai vigili del fuoco.

Le due donne, entrambe genovesi, sono state colte dalle tenebre nel bosco mentre cercavano il loro amico a quattro zampe. Quando hanno capito di aver perso la strada hanno allertato i soccorsi.

Vigili del fuoco e soccorso alpino liguria si sono trovati all’imbocco del sentiero e sono riusciti a raggiungerle grazie al Locator del Soccorso Alpino. Si tratta di un sistema che invia un messaggio sms al disperso. Quando questo l’apre viene immediatamente localizzato. Ma a contribuire alla buona riuscita dell’operazione è stato anche il custode del lago del Brugneto che ha acceso le luci della diga illuminando meglio la zona.

Così le ragazze (ed il cane che nel frattempo era stato ritrovato) sono state raggiunte e riaccompagnate in buone condizioni all’auto.