Recco: l’Ascom e la proposta di buoni spesa

Da Alice Diena, presidente di Ascom delegazione Recco, riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta che inviato come al sindaco con la proposta per il Natale

Al Sindaco

All’Assessore al Commercio

All’Assessore ai Servizi Sociali

Proposta istituzione buoni-spesa per le famiglie

In riferimento all’incontro dello scorso 16 Ottobre tra l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti di Ascom e Civ, considerando che l’attuale situazione epidemiologica e le prescrizioni contenute nelle normative emanate (ed emanande) dalle istutuzioni, nonché i generali principi di diligenza e prudenza in materia di sicurezza e tutela della salute dei cittadini, fanno ritenere che sia difficilmente attuabile un programma di eventi, spettacoli e manifestazioni per le festività natalizie, l’Ascom – Delegazione di Recco propone all’Amministrazione Comunale un progetto, che riteniamo sia importante ed ambizioso:

• per la finalità sociale di aiuto e supporto alle famiglie in occasione del Natale

• per la finalità di sostegno economico a favore delle attività commerciali del territorio comunale

• per l’ampia eco anche mediatica che potrebbe derivarne e che potrebbe dare risalto e visibilità all’intera Città di Recco e all’Amministrazione Comunale in primis.

Il progetto è basato sull’istituzione di buoni spesa da parte dell’Amministrazione Comunale con i seguenti presupposti e caratteristiche:

• Innanzi tutto, l’Amministrazione Comunale, a supporto del progetto, non dovrebbe stanziare risorse economiche aggiuntive; si tratterebbe di investire in questo progetto la somma che era stata prevista a bilancio per lo svolgimento delle manifestazioni e allestimenti per le festività natalizie (fermo restando il programma di illuminazione cittadina affidato alla Ditta Verdina); facendo riferimento a quanto emerso nel precedente incontro, si dovrebbe trattare di una previsione di spesa di circa Euro 100.000

• Si potrebbero realizzare, ad esempio, 1000 pacchetti di buoni da Euro 100 ciascuno (magari divisi in n. 5 buoni da Euro 20 cad)

• Tali buoni-spesa sarebbero distribuiti dall’Amministrazione Comunale alle famiglie, secondo le necessità, i criteri e le priorità che l’amministrazione comunale definirà, anche secondo le indicazioni dell’Assessore ai Servizi Sociali; potenzialmente si tratta di 1000 famiglie che potrebbero ricevere prima di Natale un sostegno per le spese familiari.

• I buoni-spesa saranno spendibili unicamente presso le attività commerciali del Comune di Recco; in tal modo verrebbe assicurato il re-investimento della somma presso le attività commerciali cittadine

• La differenziazione dei buoni servirebbe per garantire una ricaduta omogenea sulle diverse categorie del commercio; l’idea sarebbe di riservarne

◦ una parte al settore della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie),

◦ una parte alla gastronomia (panifici, pasticcerie, pasta fresca, frutta e verdura una parte spendibile nei negozi di vicinato non-alimentari (abbigliamento, farmacie, parafarmacie, librerie, cartolerie, ecc…)

◦ una parte nelle attività di servizi (servizi alla persona, centri estetici, parrucchieri, centri- massaggi, agenzie di viaggio, immobiliari, ecc…)

da cui, la suddivisione del “pacchetto” da 100 Euro in n. 5 buoni da Euro 20.

Ovviamente questa è una ripartizione che potrà essere oggetto di una più attenta valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale, alla quale Ascom e Civ potranno essere ben volentieri di supporto.

• Potrà essere opportuno prevedere dei limiti nella spendibilità dei buoni, quali ad esempio;

◦ Non utilizzo per prodotti in saldo

◦ Non cumulabilità dei buoni-spesa simultaneamente

◦ Scadenza temporale dei buoni stessi

• Sarà opportuno programmare parallelamente anche una comunicazione mediatica ad ampio spettro (tv, giornali, social media, ecc…) per dare il giusto e meritato risalto all’iniziativa che potrebbe diventare anche un esempio al quale altre amministrazioni cittadine non è escluso che possano valutare di imitare.

Tale iniziativa ha già avuto il pieno appoggio da parte dell’intero Consiglio Direttivo dell’Ascom- Delegazione Recco e del Presidente del Civ.

Questa Amministrazione Comunale ha dimostrato vicinanza e di saper ben interpretare le esigenze delle attività commerciali sul territorio cittadino; in uno scenario economico di particolare difficoltà e gravità come quello che tutti noi stiamo cercando di affrontare, riteniamo che approvare e, per

così dire, “fare sua” questa iniziativa sia un segnale di vicinanza non solo al mondo commerciale, ma alla cittadinanza in generale, con tante famiglie che potranno avere un piccolo, ma insperato, sostegno per Natale.

Chiediamo, quindi, di poter avere al più presto un incontro con Sindaco alla presenza degli Assessori al Commercio e ai Servizi Sociali, anche in modalità video-chat, per meglio illustrare maggiori dettagli del progetto e valutarne le modalità di realizzazione e applicazione.

Porgendo cordiali saluti, rimango in attesa di cortese riscontro

Alice Diena

Presidente di Ascom delegazione Recco