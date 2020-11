RASSEGNA STAMPA. Nuovi contagi: 95; 127 i ricoverati

Oggi, domenica 8 novembre, auguri a Goffredo. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: minareto (costruzione a forma di torre di notevole sviluppo verticale adiacente alla moschea e dalla quale il muezzin ripete in date ore del giorno l’appello alla preghiera ai credenti musulmani). Proverbi: “Funghi e imbrogli sono uguali, i più belli son mortali”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid. “95 nuovi contagi; i ricoverati sono 127”; “Tremila tamponi in due mesi a Lavagna”; “Esami e test sierologici alla Bianca rapallese”; “Presidiate le barriere A-12” (Commento. sarebbe meglio impiegare il tempo multando chi non porta la mascherina; anche se venissero trovati turisti irregolari, nessuno potrebbe rispedirli a casa); “Medici e infermieri sono eroi; state a casa qui è il dramma”. Covid economia: “Su locali e mercati la paura di nuove strette”; “Clienti in aumento nei supermercati, si cucina di più”; “Stop ai concorsi, docenti al palo”.

Moneglia: schianto mortale, l’auto sarebbe passata col rosso. Sestri Levante: concessioni balneari, i Comuni fanno rete. Lavagna: piazza Vittorio Veneto, nuovo arredo urbano. Lavagna: don Tavella insediato parroco nella chiesa di Santo Stefano.

Rapallo: stabile la decoratrice caduta giorni fa da un ponteggio in via Mameli. Rapallo: porto Riva, il via ai lavori subito dopo l’ok del Consiglio comunale. Portofino: restaurato l’altare maggiore.

Camogli: folla di escursionisti nel parco di Portofino; soccorsa una donna”. Camogli: opere pubbliche per oltre un milione. Recco: nuovo manto stradale sulla strada dell’ecocentro.

San Colombano: la Val Cichero rivuole il bus delle 7. San Colombano: bandiere in facciata all’Istituto Marsano.