Moconesi: covid, i guariti sono già 22

Il sindaco di Moconesi Giovanni Dondero è sempre puntuale ad informare i concittadini sulla situazione covid nel suo Comune. Sulla pagina facebook scrive: “Resta invariato il numero delle persone positive a Moconesi anche se sono a conoscenza, per informazione dei diretti interessati, di persone positive al tampone antigenico in attesa di tampone molecolare ASL e comunque tutti in isolamento volontario presso le rispettive abitazioni”.

“Aggiungo che molte persone positive hanno in programma, nel corso della prossima settimana, tamponi di controllo, per cui speriamo possano raggiungere a breve la guarigione.

Rimane fondamentale rispettare le norme di comportamento e di distanziamento fisico, per diminuire la diffusione del contagio”

Situazione di oggi 8 novembre:



24 attuali positivi (di cui 1 ricovero)

7 sorveglianze attive (contatti stretti dei pazienti positivi e rientri dall’estero, numero destinato ad aumentare per indagini in corso)

22 guariti

4 deceduti

50 casi totali di coronavirus