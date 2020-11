Leivi: convenzione per offrire rifugio ai cani abbandonati

Il Comune di Leivi non ha un proprio canile per ricovero e custodia animali, né è consorziata con altri Comuni. Pertanto l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rinnovare la Convenzione con l’Associazione “Amici del Cane” con sede in Genova, iscritta fin dal 1994 al Registro Regionale Ligure delle Associazioni di Volontariato, Sezione Protezione Animali.

L’impegno di spesa complessivo annuo del Comune è di 5.000 euro e prevede il ricovero animali randagi o abbandonati sul territorio comunale.