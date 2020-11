Lavagna: ex voto per la peste, obolo annuale alla Madonna

Siamo in piena pandemia da covid-19. Lavagna, come altri Comuni del Tigullio, mantiene fede a vecchie promesse fatte ai tempi di altre calamità. Nel caso specifico, l’Amministrazione comunale, a partire dal 1835, ha espresso la sua devozione alla Madonna del Carmine, istituendo un ex voto in segno di ringraziamento per aver preservato in allora la città dal contagio della peste.

Si legge nella delibera: “Si tratta di un contributo consolidato ed erogato tutti gli anni, che riveste importanza e significato al di là del mero senso religioso”. Il contributo, un ex voto perpetuo, viene erogato a favore della Chiesa Nostra Signora del Carmine e comporta una spesa annua di soli 260 euro.