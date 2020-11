Due ventenni si smarriscono per cercare il cane

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Soccorso Alpino, hanno soccorso due ragazze ventenni che, colte dal buio, si sono smarrite nei pressi del lago del Brugneto. Si erano allontanate dal sentiero per cercare il cane che si era allontanato e non sono state in grado di ritrovare il sentiero. Attivati i soccorsi la centrale operativa VVF ha ottenuto la posizione GPS grazie ad una applicazione del cellulare. Il ritrovamento è stato fatto degli uomini del CNSAS e i Vigili del Fuoco hanno collaborato per riaccompagnarle a Costa di Paglia, località raggiunta da strada carrabile e, da lì, alla loro autovettura.