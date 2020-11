Cogorno: Emma Garibaldi, campionessa italiana

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Emma Garibaldi campionessa italiana di ginnastica ritmica. Sabato 7 novembre si è svolto, al palazzetto dello sport di Cantalupa, il Campionato Italiano – Specialità Gold di ginnastica ritmica che vedeva impegnata la lavagnese Emma Garibaldi. Per la ginnasta, classe 2007 della A.s.d. Riboli, è stata un’impresa storica. Dopo aver ottenuto uno splendido terzo posto al cerchio nella gara di qualificazione, l’atleta è riuscira non solo a difendere il risultato nella finalissima riservata alle migliori otto ginnaste in gara, ma a tirare fuori dal cilindro un’esecuzione impeccabile che le ha regalato la medaglia dal colore più prestigioso.

In questo periodo storico assai difficile per il mondo dello sport, Emma è riuscita a far dimenticare per tutta la durata dei suoi 90 secondi di esercizio le complessità e le fatiche quotidiane vissute in questi mesi, diventando un esempio per molti. Sportiva, impeccabile e amante del suo lavoro, ha sempre mostrato costanza e voglia di dimostrare il proprio valore anche quando la sua carriera sportiva le ha messo di fronte delusioni e fatiche, infortuni e stop forzati. Un pianto liberatorio, il suo e quello delle sue allenatrici Sara Rodà e Laura Lodi e di tutte le persone che l’hanno accompagnata in questa lunga cavalcata e che erano pronte e presenti ad accogliere trionfalmente il suo arrivo fuori dalla palestra di San Martino a San Salvatore di Cogorno, sede principale degli allenamenti del settore agonistico, nel pomeriggio di sabato 6 novembre. Una storia che finisce col lieto fine, anche se questo grande traguardo non può che diventare un inizio che infonde tanta speranza e voglia di crescere ancora.

“Brava Emma, sognatrice che non si è mai arresa e che oggi insegna a molti che l’impegno e l’amore per ciò che si fa, alla fine, paga sempre. Siamo orgogliosi dell’importante risultato raggiunto, e sicuri che sarà il primo di una lunga serie – ha commentato il presidente della Società Riboli Eugenio Perrone –. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Cogorno e in particolare l’Assessore allo sport Luca Torrente, presente lo scorso pomeriggio al rientro da Cantalupa”. Grande soddisfazione per lo storico risultato raggiunto dal consigliere comunale incaricato allo sport Luca Torrente: “A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, porgiamo le più vive e sentite congratulazioni ad Emma e a tutta la società Riboli – ha aggiunto il consigliere incaricato allo sport Luca Torrente -. A loro e a tutte le famiglie degli atleti rivolgo sentiti complimenti per tutto l’impegno che hanno messo in questo sport durissimo, ancor di più in questo momento di emergenza sanitaria per il COVID-19 dove ho visto il massimo impegno anche per la sicurezza degli atleti e delle loro famiglie”