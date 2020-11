Camogli: “Mio papà, il comandante Tolla”

Alla dottoressa Olga Sofia Schiaffino, dirigente medico, abbiamo chiesto un breve ritratto del padre Antonio “Tolla” Schiaffino (classe 1923). Notissimo pallanuotista e campione della Rari Nantes Camogli, abilissimo comandante navale con gli armatori Ravano e personaggio ligure del 900 anche per la sua simpatica estrosità.

di Olga Sofia Schiaffino

Lo incontravi in piazza Cavour la mattina presto, seduto a un tavolino a discutere -rigorosamente in zeneise- di calcio: un tifoso sfegatato del Genoa e un grande comandante il Tolla, al secolo Antonio Schiaffino.

Il soprannome non era legato alla sfrontatezza, sicuramente dimostrata in numerosi episodi in gioventù, ma all’abbreviazione del nome in russo “Anatolio”; suo padre aveva sposato Olga, la figlia dell’ammiraglio Tsvetkoff, salvandola dalle ritorsioni verso la famiglia durante la rivoluzione d’Ottobre in Russia. Le sue gesta sono quasi avvolte nella leggenda, specie quelle legate al suo illustre passato di pallanuotista della Rari Nantes Camogli; le sue doti agonistiche gli permisero di entrare in nazionale nel ruolo di centro boa e di segnare moltissime reti. Un comandante di altri tempi, capace di assumersi le proprie responsabilità e abile nel guidare la nave, in un tempo in cui non esistevano tutti quegli strumenti elettronici che oggigiorno consentono, attraverso un quadro elettrico, il controllo della rotta e di molte altre cose. Fu molto amato e rispettato dalle persone che componevano il suo equipaggio, sempre pronto ad aiutare chi gli chiedeva di intercedere per il figlio per un imbarco e il lavoro. La tradizione marinara della famiglia Schiaffino è portata avanti con onore da suo figlio, Giovanni Battista, anch’egli un esperto e abile comandante. In questo periodo così difficile mancano le sue battute conviviali e gli scherzi, la sua galanteria; una personalità forte, solare e generosa, spesso lontana dalla famiglia a causa del lavoro, profondo amante del mare e della sua terra natale.