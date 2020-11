Quando il Lecce ha già segnato due reti, la Virtus Entella trova la forza per dimezzare lo svantaggio. Ma l’illusione di poter rimontare coi forti avversari è breve; anche perché i chiavaresi giocano con un uomo in meno. E gli ospiti mettono ancora in rete altre due volte ed una terza negli ultimi minuti di gioco.