America: “Una lezione di democrazia”

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di Civica Recco riceviamo e pubblichiamo

Per l’America, per il mondo intero è l’alba di un nuovo giorno.

Con l’elezione di Joe Biden la politica americana recupera gli argomenti ai quali Barack Obama aveva attribuito un’evidente centralità.

Quali? La ricerca di un modello di sviluppo economico e sociale compatibile con la salvaguardia dell’ambiente; il cambiamento del clima da neutralizzare; il riconoscimento dei diritti civili esteso alle minoranze; la rimozione dello sfregio rappresentato dall’odio razziale; la sanità pubblica e una rete di protezione sociale che garantisca e tuteli ogni singola persona; una politica estera orientata a promuovere le buone pratiche per affermare la pace anche nelle aree più tormentate del mondo.

Joe Biden sarà il primo inquilino cattolico della Casa Bianca dopo John Fitzgerald Kennedy.

Ma ritengo che in questo momento valga la pena leggere il discorso pronunciato il 4 novembre 2008 a Phoenix da John Mc Cain, candidato repubblicano alle elezioni presidenziali americane, sconfitto da Barack Obama.

Davanti ai suoi sostenitori, volle così riconoscere l’elezione del suo sfidante democratico:

“Amici miei, siamo arrivati alla fine di un lungo viaggio. Il popolo americano ha parlato, e ha parlato chiaramente. Poco fa ho avuto l’onore di telefonare al senatore Barack Obama per congratularmi con lui. Per congratularmi con lui di essere stato eletto come nuovo presidente della nazione che entrambi amiamo.

In una competizione così lunga e così difficile come è stata questa campagna, il suo successo – da solo – esige il mio rispetto per la sua abilità e perseveranza. Ma il fatto che ci sia riuscito dando ispirazione alla speranza di così tanti milioni di americani, che credevano erroneamente di essere così poco in gioco o di avere una influenza minima sull’elezione di un presidente americano, è qualcosa che io ammiro profondamente e la cui riuscita merita il mio encomio.

Questa è una elezione storica, e io riconosco lo speciale significato che ha per i neri e lo speciale orgoglio che deve essere il loro questa notte.

Ho sempre pensato che l’America offra un’opportunità a chiunque abbia l’industriosità per afferrarla. Il senatore Obama crede lo stesso. (…)

Il senatore Obama e io abbiamo le nostre differenze e le abbiamo dibattute; e lui ha prevalso. Non c’è dubbio che queste differenze rimangano. Questi sono momenti difficili per il nostro paese. E io questa notte prometto a lui di fare tutto ciò che è in mio potere per aiutarlo a guidarci attraverso le molte sfide che andremo a incontrare.

Raccomando a tutti gli americani che mi hanno sostenuto non solo di unirsi a me nel congratularsi con lui, ma di offrire al nostro prossimo presidente la nostra buona volonta e i più onesti sforzi per scoprire le strade che ci aiutino a trovare i necessari compromessi per stabilire dei contatti fra le nostre differenze, così da aiutarci a ripristinare la nostra prosperità, difendere la nostra sicurezza in un mondo pericoloso, e lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un paese migliore di quello che abbiamo ereditato (…)

Auguro le migliori cose all’uomo che era il mio avversario e che sarà il mio presidente.”

Sono parole che esprimono rispetto e senso delle istituzioni, intrise di significati importanti e di contenuti autentici.

Sono parole che stridono con quelle pronunciate in queste ore da Donald Trump.

Sono parole che, se importate in Italia, dovrebbero smuovere le coscienze dei populisti di casa nostra, quelli che “avrebbero votato per Donald Trump”.

Questo Donald Trump ….