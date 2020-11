Sori: kit rifiuti, consegna porta a porta

da Facebook Comune Sori

Si informa la cittadinanza che a causa dell’attuale stato di emergenza da Covid-19 non è stato possibile organizzare le giornate di distribuzione massiva della nuova attrezzatura per la raccolta rifiuti .

Dal 16 novembre p.v. operatori Idealservice muniti di tesserino di riconoscimento inizieranno la consegna porta a porta del kit per la raccolta rifiuti, dell’eco calendario, delle istruzioni su cosa si conferisce e cosa no per ogni categoria di rifiuto, la distinzione tra zona urbana ed extraurbana con i relativi orari di esposizione.

In merito alle specifiche del nuovo servizio verranno organizzati degli incontri informativi-online, le cui date devono essere ancora calendarizzate, necessari alla comprensione del sistema di conferimento dei rifiuti secondo il metodo porta a porta ed alla sua modalità di realizzazione.

Sarà nostra cura informare la popolazione sulle date previste per gli incontri, pubblicando i link necessari al collegamento.