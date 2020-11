Sestri-Lavagna: agli infermieri covid 800 chili di agrumi

Da Francesco Andreoli, presidente del consorzio Liguria Together, riceviamo e pubblichiamo

In questo momento di grande difficoltà, il consorzio Turistico Liguria Together ha deciso attraverso il direttivo di dare il suo piccolo contributo a tutti gli infermieri dei reparti Covid di Lavagna e Sestri Levante per ringraziarli del loro operato! Grazie a Veridea, una delle più importanti aziende all’ingrosso di alimentari del territorio, consegneremo circa 800 kg tra arance e clementine ai reparti.

Da lunedì consegneremo giornalmente la merce, suggerita dal dirigente degli ospedali Giovanni Andreoli, in base a precise indicazioni di sicurezza- Grazie a tutti i soci e ai sindaci Ghio e Mangiante che ci hanno aiutato ad aiutare chi aiuta!

Perché vitamina C è anche cuore, coraggio e calore.