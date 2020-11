‘Santa’: signora lombarda cade sul Monte

Nel pomeriggio una signora lombarda, ospite da settimane in Riviera, si è infortunata cadendo in località Dolcina, nel Parco regionale di Portofino, nella zona compresa tra San Lorenzo della Costa e Portofino Vetta. Sul posto, un sentiero particolarmente impervio, con il 118 sono arrivati i Volontari del Soccorso di Ruta e il Soccorso Alpino. La donna, una settantina d’anni, ha riportato una lesione che le impediva di proseguire a piedi. E’ stata barellata e poi trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.