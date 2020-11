Recco: Verzemma, efficientamento per l’impianto di illuminazione

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Recco per l’efficientamento energetico di vari tratti della pubblica illuminazione. E’ stata quindi affidata a Enel Sole srl, proprietaria dell’impianto di Salita Inopeo in località Verzemma, l’esecuzione dei lavori per la sostituzione dei 12 corpi illuminanti in altrettante armature stradali a led, pensate per illuminare al meglio la pedonale. L’armatura è il dispositivo in cui sono incorporati la sorgente luminosa, il dissipatore di calore, le lenti e l’alimentatore. “Questa tecnologia consentirà da un lato un notevole risparmio economico, grazie al minor consumo di energia elettrica, e dall’altro una qualità dell’illuminazione più uniforme sulla pedonale” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. L’impegno di spesa previsto per l’esecuzione dei lavori è di circa 2.260 euro.