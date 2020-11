Recco: “Finalmente il ponte di ferro”

Da Marcello Napoli e Sergio Siri e da Immaginarecco riceviamo e pubblichiamo

Forse ci siamo! Si potrà mettere la parola “Fine” alla vicenda del Ponte di Ferro. Infatti a seguito dei lavori di adeguamento delle ringhiere (7920 euro) e del marciapiede per il superamento delle barriere architettoniche lato via Roma (2618 euro) il Ponte è finalmente terminato. Quello che dispiace è che si siano spesi altri 10538 euro del bilancio comunale di Recco per realizzare un’opera che, senza questi lavori, sarebbe già costata 74mila euro. Vi è stato quindi un incremento complessivo del costo dell’opera del 14% a causa di una non adeguata progettazione.