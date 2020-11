Non tutti si sono ancora abituati all’ora solare e forse per questo anche un giovane ciclista sorpreso dal buio e “disperso” ha chiesto soccorso. E’ accaduto nel tardo pomeriggio sulle alture di Montepegli a Rapallo. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo che, grazie al telefonino, hanno individuato la posizione del ragazzo, in bune condizioni fisiche ma spaventato, riportandolo sulla strada carrabile.