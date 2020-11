Rapallo: “La filastrocca della città che cambia”

Dal Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: In Consiglio Comunale Rapallo rimane la città di sempre, nessun cambiamento di mentalità.

Giovedì sera abbiamo assistito ad un Consiglio Comunale che più che occuparsi dei temi all’Ordine del Giorno è stato un momento per la maggioranza e i suoi assessori, di autocelebrazione, come se non bastassero le pluri quotidiane uscite di autoesaltazione del Sindaco sui Social.

L’opposizione eletta dai Cittadini rappresentata da Mauro Mele per il PD e Isabella De Benedetti per il M5S, ha cercato come sempre di porre questioni pertinenti il tema in discussione, alle quali è stato risposto con sufficienza o ignorando bellamente le domande.

Siamo rimasti sconcertati ascoltando l’Assessore al turismo per anni si era speso per una “sinergia” con i comuni del Comprensorio (solo quelli amici ovviamente) per avere un turismo diversificato e ampliato anche per tutto l’anno, rimangiarsi tutto a favore di una visione centrata solo e unicamente su una Rapallo ripiegata in se stessa.

Non un discorso di progettualità per un turismo diverso + green come chiede la nuova tipologia di turista che viene oggi in Liguria, ma si continua invece a pensare in piccolo e al proprio “orticello”.

L’Assessore ai lavori i cui interventi appaiono incomprensibili, e non certo per l’audio disturbato, se non quando si entusiasma per la realizzazione di rappezzi di asfalto in alcune vie.

Ci si esalta per la quasi partenza del depuratore dimenticando che è un lavoro sotto il controllo e la direzione di Iren e non certo del Comune, e visti i risultati del San Francesco, non possiamo che rallegrarcene.

Il Sindaco interviene con il suo solito comizio ed esalta il suo operato, promettendo una Rapallo finalmente cambiata nel giro dei prossimi due anni, ma lo dice da sei anni.

La realtà è che questa maggioranza e il suo Sindaco non hanno una vera idea di quale Rapallo vogliano per il futuro, ma lavorano “alla giornata”, facendo solo della normale manutenzione ordinaria (marciapiedi, buche, asfalto, lampadine, cunette…) e una serie di cantieri infiniti che sembrano non terminare mai nei tempi previsti, ma la colpa è, ovviamente, sempre di qualche altro.

Come ha ben sottolineato il nostro consigliere comunale Mauro Mele : ”Siete incapaci di sognare una Rapallo veramente diversa, una Rapallo che comprenda finalmente le periferie e le colline e non solo il lungomare”

Anche sul tema del Porto privato Carlo Riva, la cui concessione Demaniale scade nel 2056, ricordiamolo, il Sindaco è stato evasivo ammettendo che a oggi l’unico progetto che partirà con certezza è quello che già conosciamo, ovvero il rifacimento delle opere e che la mareggiata del 2018 ha distrutto, la messa in sicurezza, e poi il resto sarà uguale a quello di prima, per le novità bisognerà attendere.

Novità di cui invece i giornali hanno già anticipato parecchio.

Noi pensiamo che questo sia un modo conservatore di fare politica, il comune oggi è ingessato!

Ci vuole meno burocrazia e metodi di lavoro più efficienti.

La burocrazia sostituisce la comprensione della realtà.

L’approccio “tiepido” nell’affrontare il cambiamento è il risultato di un isolamento culturale.

Non si guarda a cosa succede oltre il casello autostradale.

Non ci si confronta con le diverse esigenze della comunità.

Per questi motivi come PD riteniamo questa Amministrazione non in grado di affrontare il cambiamento in atto.

Il Segretario, il Consigliere Comunale , il Direttivo e gli Iscritti del Circolo del PD di Rapallo.