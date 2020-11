Maissana: iniziano i lavori sulla strada statale 523

di Guido Ghersi

Lavori per la messa in sicurezza della strada statale n.° 523, chiusura notturna per oltre una settimana nel tratto che unisce il Comune di Maissana, in Alta Val di Vara, con San Pietro Vara frazione del vicino Comune di Varese Ligure.

E’ quanto deciso dalla società Anas per il ripristino della strada danneggiata dall’ultima allerta meteo dello scorso mese di ottobre che ha provocato il cedimento della scarpata a valle della strada. Per permettere i lavori, appaltati in somma urgenza ad un’impresa esterna, è stata decisa, fino a venerdì 13 novembre, la chiusura della citata statale in orario notturno, dalle ore 21 alle 05,30 del giorno successivo, con esclusione dei giorni pre-festivi e festivi.