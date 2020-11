Levanto: auto precipita per 20 metri; i soccorsi

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in Località Brazzo, nel comune di Levanto, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura, durante la sua marcia, è precipitata in una zona scoscesa per circa 20 metri, finendo la sua corsa contro un gruppo di piante.

La stessa conducente ha chiamato i soccorsi attraverso il NUE 112 (Numero Unico di Emergenza).

La Sala Operativa Vigili del Fuoco, disponeva l’immediato invio delle squadre del distaccamento Volontario di Levanto e del distaccamento di Brugnato.

I Vigili del Fuoco intervenuti, opportunamente assicurati e utilizzando tecniche SAF, ovvero di derivazione Speleo Alpino Fluviali, raggiungevano l’infortunata e procedevano alla sua estricazione dall’abitacolo, dopo averla immobilizzata con appositi presidi di recupero, e al suo posizionamento su una barella spinale; a questo punto, sempre con le tecniche di cui sopra, i Vigili del Fuoco la trasportavano fino alla strada principale dove veniva affidata ai sanitari.

Successivamente, a mezzo di funi, paranchi e carrucole, i Vigili del Fuoco recuperavano l’autovettura.

Sul posto personale della Croce Rossa Italiana di Levanto, Automedica di Brugnato e Carabinieri di Levanto.