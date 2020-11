Lettere/ “Rapallo, foresti (benvenuti) in coda a comprare”

Da Claudio de Marchi riceviamo e pubblichiamo

Gentile Sig. Fornelli, anch’io sono rimasto di quanto scritto dal ns governatore. Forse in Sig. Toti si riferiva alla giornata di venerdì quando era in vigore il divieto di spostamento dalle regioni rosse. Mentre i trasferimenti sono avvenuti nelle giornate precedenti al divieto. In ogni caso posso confermare che molte seconde case sono, fortunatamente, occupate. Abito in una zona di prevalenti seconde case e la sera moltissime abitazioni sono con piacere illuminate….

Non capisco perché voler nascondere una realtà che porta solo benefici ai ns commercianti.

p. s. Questa mattina ero in fila per prendere la pasta fresca in un noto pastificio di Rapallo e i clienti erano tutti, come usano dire, foresti.

Benvenuti foresti.